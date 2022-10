Mărturisirile lui Codin Maticiuc: „Mama mea e vtm!” Marturisirile lui Codin Maticiuc au atras atenția in aceste zile, deoarece a povestit care a fost parcursul lui in actorie. El a spus ca nu s-a nascut cum e acum! Maticiuc a evidențiat ca lucrurile au mers treptat, in ciuda convingerilor oamenilor care il vad ca pe un baiat de bani gata. A marturisit și ca a jucat in 14 filme in ultimii noua ani și ca a muncit enorm pentru a-și indeplini visul. Marturisirile lui Codin Maticiuc Totul a inceput in momentul in care a produs un film in care a investit o suma considerabila de bani, impreuna cu un prieten de-al sau, ca mai apoi sa se inscrie la o școala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

