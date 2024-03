18 ani de când Laura Stoica a plecat la Cer! ”Vreau să am steaua mea/ Vreau să ajung la ea” Astazi se implinesc 18 ani de cand Laura Stoica a plecat spre ”steaua ei”. Treecerea artisti in neființa este o pierdere inca deplansa de intreaga suflare a muzicii. Un teribil accident rutier a curmat viata solistei dar și a iubitului ei, Cristi Margescu cu cateva luni inainte ca artista sa nasca si sa se casatoreasca. S-a stins la doar 38 ani. Mormantul solistei din Cimitirul ”Bellu”, este inca acoperit cu flori, ca și crucea funerara de la locul tragediei din 2006. Oamenii nu au uitat-o și, in periplurile lor rutiere se opresc sa-i aprinda o lumanare celei care era socotita una dintre cele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

