Stiri pe aceeasi tema

- Un fost europarlamentar PSD vrea ca, de anul viitor, sa revina in fotoliile de la Bruxelles și Strasbourg, fapt pentru care a inceput lobby-ul la unii lideri ai social-democraților. Fostul europarlamentar PSD din mandatul 2014-1019, Claudia Țapardel, vrea sa revina anul viitor in Parlamentul European…

- Adio petreceri in cadrul PSD Vaslui, dupa arestarea lui Dumitru Buzatu. Presedintele interimar al PSD Vaslui, Dragos Benea, a cerut membrilor organizației sa nu mai faca niciun fel de petrecere in cadrul filialei Vaslui a PSD pe motiv ca chermezele nu au efecte pozitive. „Eu am avut o singura solicitare…

- Stația de metrou „Tudor Arghezi” a fost deschisa calatorilor, miercuri, la inaugurare fiind prezenți, pe langa edilul Sectorului 4, Daniel Baluța, șefa Metrorex, Mariana Miclauș, prefectul Capitalei, Rareș Hopinca, precum și președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma. „Sectorul 4 al Municipiului…

- Primaria Generala a Capitalei mai are de achitat un sold de 700 milioane lei catre Electrocentrale Bucuresti, din datoria de un miliard de lei, si ELCEN are nevoie de acesti bani pentru a nu avea niciun fel de problema, altfel sigur vor fi niste dificultati, a declarat, sambata, ministrul Energiei,…

- Astazi, 17 octombrie, este Ziua internaționala pentru Eradicarea Saraciei. Pe pagina de socializare a Ministerului Educației, ministrul Ligia Deca a scris: „Muncim zi de zi in ME la programe care reduc abandonul școlar și prin care sistemul de educație din Romania poate fi ceea ce fiecare copil are…

- Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) a anuntat, joi, candidatura lui Liviu Negoita la Primaria Sectorului 3. Potrivit comunicatului de presa al PUSL Liviu Negoita a avut doua mandate de primar al sectorului 3, din 2004 pana in 2012, iar la finalul lunii iunie, fostul primar s-a inscris in partid.…

- Fostul premier Emil Boc s-a cam saturat sa pastoreasca municipiul Cluj Napoca și de anul viitor este hotarat sa se mute la Bruxelles. Actualul primar liberal al Clujului, Emil Boc, n-ar mai vrea inca un mandat in 2024, fapt pentru care deja a inceput sa-și aranjeze ploile pentru Bruxelles. Fostul premier…

- Fiindca s-au eschivat in a se prezenta ca martori in dosarul de corupție al generalului in rezerva STS Florin Mihalache, frații Marian și Paul Vanghelie vor fi aduși cu „arcanu” la Tribunalul București. Mai exact s-a emis mandat de aducere pe numele lor. Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie,…