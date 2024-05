Stiri pe aceeasi tema

- Maria Lungu, fosta iubita a lui Cristian vrea sa intre in casa Mireasa. Tanara a susține ca vrea sa faca lumina in mai multe situații dupa ce a fost menționata de mai multe ori in emisiune.

- In urma cu cateva saptamani, Maria Lungu se arata deranjata ca fostul ei iubit ii tot aduce numele in discuție in casa Mireasa. De curand, tanara și-a intrebat urmaritorii de pe TikTok daca ar vrea ca ea sa intre in competiție, spunand mai in gluma, mai in serios, ca ar vrea sa ii faca viața „un calvar”…

- Antonia a fost pusa la zid de Andrada, dar nu s-a lasat intimidata de acuzațiile grave! Fosta concurenta ar fi aflast informații compromițatoare despre iubita lui Cristian Marinescu, pe care le-a facut publice in cadrul emisiunii. Iata cum se apara Antonia și care ar fi adevarul!

- A inceput scandalul in familia Mireasa! Desparțirea dintre Andrei Macovei și Simona se termina cu replici dure, dar nu intre cei doi, ci intre fostul concurent și Hatice. Acesta a reacționat dur și a pus-o la punct, dupa ce a vorbit despre separarea dintre cei doi. Fosta concurenta ar fi facut acuzații…

- Eliminarea iubitei lui Cristian Marinescu de la Mireasa s-a lasat cu multe reacții, dar niciuna nu o intrece pe cea a Mariei Lungu! Fosta lui iubita a ironizat imaginile in care el plange de dorul Antoniei și a facut declarații despre iubirea dintre ei! Iata ce a spus,

- Cristian Marinescu de la Mireasa, sezonul 9, a format un cuplu in urma cu ceva timp cu Maria Lungu, tanara care a facut lumina cu privire la relația lor. Concurentul a declarat ca deși și-a dorit ceva serios, iubita lui de la acea vreme nu a vrut același lucru. Maria Lungu spune ca s-a saturat ca tanarul…

- Ediția din data de 26 martie 2024 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii. a adus tensiuni in casa! Mama Iulianei a facut acuzații grave la adresa lui Liviu. Iata ce declarații neașteptate a facut femeia cu privire la concurent!

- E scandal mare intre Narcisa Balaban și Nicolae Guța. Cei doi foști parteneri iși arunca cuvinte dure, iar acum și manelistul vine cu reacția exclusiva pentru Spynews.ro, dupa ce mama copilului sau a facut acuzații la adresa lui. Ce ii transmite Nicolae Guța și ce spune cantarețul despre cea care i-a…