„Marghilomana”: Cafeneaua de pe domeniul Marghiloman din Buzău, cu arome istorice Casa de Oaspeți de pe Domeniul Marghiloman din Buzau, un loc plin de istorie și eleganța, se transforma intr-o destinație turistica inedita, adapostind o cafenea speciala ce va oferi „Marghilomana” – cafeaua cu rom inventata de celebrul politician Alexandru Marghiloman in perioada martie-noiembrie 1918, cand a fost prim-ministru al Romaniei. Cladirea, care a gazduit oaspeți de marca, inclusiv Regina Maria, va fi renovata pana in vara acestui an și va deveni un punct de atracție pentru turiști. Complexul Turistic „Alexandru Marghiloman” va cuprinde și Grajdurile din Parcul Marghiloman , unde vor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

