Cine au fost sportivii anului 2023 în România Agentia Nationala pentru Sport a organizat, miercuri seara, Gala Sportului 2023, in cadrul careia au fost desemnați cei mai buni sportivi din 2023. Simona Radis, campioana mondiala si europeana la canotaj, a primit trofeul de excelenta pentru cea mai buna performanta, in timp ce canoistul Catalin Chirila si canotoarea Ancuta Bodnar au fost desemnati sportivii anului la masculin, respectiv feminin. Evenimentul a avut loc la Ateneul Roman din Capitala. Nominalizarile la premii, precum si desemnarea castigatorilor au fost realizate de Asociatia Presei Sportive din Romania.

