Intr-o intalnire cu liberalii din Buzau, Nicolae Ciuca a dezvaluit o latura profunda a legaturii sale cu acest oraș, afirmand ca Buzaul a contribuit semnificativ la formarea sa ca individ și militar. Cu o voce incarcata de emoție, Ciuca a marturisit ca revenirea in Buzau il umple de bucurie și ii aduce aminte de o perioada semnificativa din cariera sa profesionala. „Am o perioada din viața mea profesionala pe care am petrecut-o aici și ma leaga amintirile profesionale, ma leaga amintirile pe care le am alaturi de oameni pe care ii voi respecta toata viața mea”, a spus Ciuca, subliniind importanța…