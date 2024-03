Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Legislativ din Hong Kong, o fosta colonie britanica retrocedata Chinei in 1997, a adoptat marti, in unanimitate, o noua lege a securitatii nationale, care prevede pedepsirea cu inchisoarea pe viata a ”tradarii” si ”insurectiei”. already had a national security law imposed by Beijing. Now it…

- China va continua sa fie o tara care lucreaza pentru pace si stabilitate in lume, a declarat joi ministrul sau de externe, Wang Yi. „In fata unui mediu international instabil si complex, China va fi cu hotarare o forta pentru pace, stabilitate si progres in lume”, a declarat Wang Yi intr-o conferinta…

- Ieri, Australia a prezentat un plan pentru a consolida marina sa la un nivel nemaiatins dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial si pentru a creste de peste doua ori numarul principalelor sale nave de lupta in urmatorul deceniu, in contextul cursei inarmarilor din Asia-Pacific, noteaza AFP, preluata de…

- Marele semnal transmis de SUA dupa rezultatul alegerilor din Taiwan: Joe Biden a tranșat problemaPresedintele american Joe Biden a declarat sambata ca Statele Unite nu sustin independenta Taiwanului, dupa ce alegatorii taiwanezi au respins China si au acordat partidului de guvernamant un al treilea…

- Președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan a declarat, dupa loviturile americano-britanice contra pozițiilor Houthi din Yemen, ca Occidentul vrea sa transforme Marea Roșie intr-o baie de sange, scrie presa turca. Dupa rugaciunile de astazi, președintele Turciei a raspuns la intrebarile jurnaliștilor…

- Prețul petrolului a explodat dupa atacul americanilor in Yemen: unda de șoc pe bursaCotatia barilului de petrol a crescut vineri dimineata cu peste 2%, dupa ce Statele Unite si Regatul Unit au lansat lovituri impotriva mai multor tinte din Yemen, ca raspuns la atacurile rebelilor houthi asupra navelor…

- Un oficial rus a acuzat sambata, Regatul Unit și Statele Unite, ambele membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, pentru atacurile aeriene ucrainene asupra capitalei provinciei ruse Belgorod, numind-o „atac terorist”, scrie Newsweek.