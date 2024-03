Consiliul Legislativ din Hong Kong, o fosta colonie britanica retrocedata Chinei in 1997, a adoptat marti, in unanimitate, o noua lege a securitatii nationale, care prevede pedepsirea cu inchisoarea pe viata a ”tradarii” si ”insurectiei”. already had a national security law imposed by Beijing. Now it has another one. includes new crimes like treason, espionage, external interference & unlawful handling of state secrets, with the most serious offenses punishable by up to life in prison. — Kristie Lu Stou (@klustout) Textul, care urmeaza sa intre in vigoare la 23 martie, completeaza legea securitatii…