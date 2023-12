Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu afirma, in mesajul transmis de Ziua Nationala, ca ”Istoria si Marea Unire din 1918 au confirmat puterea unitatii noastre si, iata, avem prilejul, cu fiecare noua provocare a prezentului, sa demonstram ca impreuna, noi romanii, avem puterea de a ne atinge marile obiective”. ”Este…

- Marcel Ciolacu transmite de 1 decembrie un mesaj de unitate in care puncteaza faptul ca, dincolo de diferentele de opinii, de Ziua Nationala romanii raman uniti. Iata mesajul transmis de premierul Marcel Ciolacu: Este Ziua Nationala a Romaniei, sarbatoarea tuturor romanilor, o zi in care m as bucura…

- Presedintele Senatului și al Partidului Național Liberal (PNL), Nicolae Ciuca, a transmis, astazi, un mesaj cu ocazia Zilei Nationale. “Iubirea de tara sta in inima si in fapta. Suntem datori sa veghem destinul acestei tari, oricat de tulburi ar fi vremurile pe care le traim. Pentru copiii nostri, pentru…

- CNAIR a inaugurat, astazi, podul peste Dambovița, de pe DN 73 Pitești-Brașov, pod ridicat in localitatea argeșeana Podu Damboviței, acesta fiind primul și cel mai lung pod metalic in arc de cerc, cu calea de rulare la partea superioara. Podul are o lungime de 170 de metri și o inalțime de 31 de metri,…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, a declarat ca nu a fost niciodata in concediu in strainatate, el precizand ca va merge de Craciun in Bucovina. ”Nu am fost niciodata in vacanta in strainatate, in concediu, in city-break si le spun tuturor, pentru ca nu stiu daca ne ajunge o viata sa…

- Economia Romaniei continua sa performeze in ritmul inregistrat și pana acum, lucru confirmat de institutiile internationale de evaluare macroeconomica, afirma presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, liderul liberalilor. Acesta considera ca afluxul de bani care intra in țara prin intermediul PNRR, in…

- Proiectele inițiate de cultele religioase se vor bucura de atenția deosebita a coaliției de guvernare, acestea fiind „parteneri esențiali in construcția binelui social”, spune Nicolae Ciuca. Luni, 2 octombrie, președintele Senatului, Nicolae Ciuca, dupa o intrevedere cu reprezentanții cultelor, a scris…

- „Celebram astazi Ziua internationala a persoanelor varstnice, un prilej pentru recunostinta si ganduri bune, de sanatate, liniste si putere, catre generatiile care au cladit Romania moderna. Un bun prilej, totodata, pentru reafirmarea angajamentului nostru, al Partidului National Liberal, de sustinere…