- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, duminica, la iesirea de la urne, ca a votat pentru dezvoltarea Romaniei, pentru siguranța romanilor, pentru pastrarea valorilor, traditiilor si credintei și pentru o Romanie puternica intr-o Europa unita.

- „Astazi puterea este la dumoneavoastra, folosiți-o”, a transmis europarlamentarul Siegfried Mureșan alegatorilor, dupa ce a votat.Siegfried Mureșan a votat duminica in Hunedoara.„Am votat pentru o Romanie puternica intr-o Europa puternica.

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, luni, ca aceasta campania se desfasoara „in limite normale”, fara sa se depaseasca „linia rosie”. Liderul PNL a mai spus ca nu se poate vorbi despre atacuri si disensiuni in interiorul coalitiei de guvernare. „Eu cred ca aici trebuie sa vedem partea aceasta…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Nicolae Ciuca, a fost prezent la lansarea candidaților PNL Buzau pentru alegerile locale din data de 9 iunie. Președintele a vorbit și despre alegerile prezidențiale. Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Nicolae Ciuca, s-a aflat marti la Buzau,…

- PNL si PSD au decis luni sa aiba candidati comuni la primariile din Capitala, inclusiv la Primaria Generala, Candidatul comun favorit pentru Primaria Capitalei este medicul Catalin Cirstoiu , directorul Spitalului Universitar, dar pana luni la ora 19 nu fusese inca anuntat oficial Presedintele PNL,…