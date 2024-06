Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a propus, marți, dupa o vizita la fabrica Rombat, ca pentru susținerea producatorilor romani ar putea fi luata in calcul majorarea taxelor vamale pentru importurile ieftine extra-comunitare.

- Kathleen Ann Kavalec, ambasadoarea Statelor Unite in Romania, a oferit un interviu in cadrul caruia a explicat cand vom putea calatori fara viza in SUA. Intrebata despre momentul in care Romania va putea intra in programul Visa Waiver, ambasadoarea Kathleen Ann Kavalec a declarat: „Cred ca facem progrese…

- Pe data de 10 mai se implinesc 147 de ani de cand Romania și-a declarat independența (1877). La aceasta data, Principele Carol I a semnat Declarația de Independența adoptata de Parlament cu o zi inainte, pe 9 mai. Cu acest prilej, președintele Senatului și al PNL, Nicolae Ciuca – general in rezerva…

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre lucrarile la cele mai importante autostrazi din Romania și a facut referire și la Autostrada Moldovei, una dintre cele mai așteptate de catre romani. Cea mai așteptata autostrada incepe sa prinda contur, incet, incet. Marcel Ciolacu a anunțat cand se va circula…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Nicolae Ciuca, a fost prezent la lansarea candidaților PNL Buzau pentru alegerile locale din data de 9 iunie. Președintele a vorbit și despre alegerile prezidențiale. Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Nicolae Ciuca, s-a aflat marti la Buzau,…

- ”Se implinesc astazi 20 de ani de la admiterea Romaniei in NATO. Aceste doua decenii au reprezentat cea mai buna perioada din istoria noastra, pe toate planurile. Siguranta oferita de cea mai mare alianta militara defensiva din istorie ne-a asigurat cadrul necesar dezvoltarii. Indiferent daca vorbim…

- Schimburile comerciale ale Romaniei cu Republica Moldova au crescut in 10 ani cu 2 miliarde de euro, a anunțat miercuri președintele Senatului, Nicolae Ciuca, in cadrul conferinței „Moldova Romania Capital Bridges”, relateaza Mediafax. „Apreciez ca in ultimii doi ani de zile s-au realizat legaturi…

- Primarul Clujului, Emil Boc, este de parere ca traseismul politic ar trebui interzis prin lege. Momentan, acesta a fost permis prin derogare odata cu ordonanța pentru comasarea alegerilor. Emil Boc vrea sa interzica traseismul politic , satul, probabil, sa vada cați oameni a pierdut PNL in ultima luna.…