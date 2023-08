Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca va propune excluderea din partid a primarului din Crevedia, Petre Florin, dupa ce acesta a susținut ca el nu a știut ca stația GPL continua sa funcționeze. „Voi propune excluderea primarului din Crevedia in urmatorul Consiliu Politic Național, de la sfarșitul saptamanii. Un primar care ”n-a știut” și caruia nu-i pasa de tragedia prin care trece comunitatea care l-a ales nu are ce cauta in PSD! Nu putem fi de acord ca acest comportament iresponsabil sa afecteze imaginea celorlalți primari din PSD, care in general sunt responsabili și implicați in problemele…