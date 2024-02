Premierul Marcel Ciolacu a venit astazi in Argeș unde a efectuat o vizita de lucru la Automobile Dacia. Alaturi de premier s-au aflat ministrul Muncii -Simona Bucura Oprescu, președintele Consiliului Județean, Ion Minzina, și primarul Piteștiului -Cristian Gentea. Marcel Ciolacu: Suntem la nivel de Liga Campionilor in industria auto! O spun toate statisticile europene. Uzina Dacia de la Mioveni este un motiv de mandrie pentru noi, romanii. Ii felicit pe toți cei peste 12.500 de salariați și conducerea Dacia pentru efort, eficiența și calitatea muncii lor. Am vizitat astazi liniile de producție…