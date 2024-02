Stiri pe aceeasi tema

- „Am lansat cea mai mare investiție din istoria cercetarii romanești: cu 1,6 miliarde de lei vom operaționaliza 20 de centre de excelența in cercetare”, a anunțat ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan. „Ne dorim sa consolidam cercetarea romaneasca. Sa atragem savanți de talie mondiala alaturi de cercetatorii…

- Ministrul PSD al Digitalizarii, Bogdan Ivan, a revenit miercuri cu noi date privind atacul cibernetic asupra sistemului IT al Camerei Deputaților, precizand ca au fost copiate 316 fișiere, cu un volum de 300 Megabytes, al caror conținut este preponderent public, dar și copii dupa actele de identitate…

- Discutiile vor viza si recalcularea pensiilor. Intr-o interventie televizata, ministrul a precizat ca vizita Fondului Monetar Internațional este una obisnuita, care vizeaza analiza ultimelor evolutii in plan economic si financiar. In context, Simona Bucura Oprescu a anuntat ca in lunile mai-iunie pensionarii…

- Producția auto a atins un nou record in Romania in 2023. Anul trecut a fost al doilea in care producția de autoturisme din Romania trece de 500.000 de mașini (Dacia+Ford) și numarul total de mașini a fost mai mare decat in 2022. Romania este a șasea cea mai mare țara producatoare de mașini in UE. In…

- Premierul Marcel Ciolacu se intalnește, luni, cu omologul din Republica Socialista Vietnam, Pham Minh Chinh, la Palatul Victoria. Cei doi șefi de Guvern vor avea și declarații comune dupa intrevedere, in jurul orei 11.30.

- Social media a devenit un instrument crucial pentru politicieni, in condițiile in care le ofera șansa de a comunica direct cu alegatorii și-și pot promova activitațile și realizarile. In acest context, cum alegerile bat la ușa, Gazeta de Bistrița va analiza vizibilitatea in mediul online a deputaților…

- Pentru ca ne plac topurile, nu doar hainele, ci clasamentele, va propun sa analizam chiar executivul actual prin TOP 10 cei mai vizualizați miniștri. „Batalia” miniștrilor, satisfacția consilierilor de imagine. Ministrul cel mai vizibil din acest guvern este o femeie. Deși avem un guvern al barbaților,…

- Dupa ce in studioul televiziunii Antena 3 CNN a fost fața in fața cu ambulanțierul Gheorghe Chiș, președintele Federației Naționale Sindicale „Ambulanța“ din Romania, deputatul PSD Gabriel Zetea a fost extrem de impresionat de intalnirea cu liderul sindical. Zetea a contactat-o pe ministrul Muncii,…