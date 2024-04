Stiri pe aceeasi tema

- ”In acest moment, va pot spune ca la nivelul coalitiei s-a mentinut decizia ca dl doctor Catalin Cirstoiu sa fie candidatul coalitiei si luni sa isi depuna caniddatura la Biroul Electoral Municipal. Se pregateste domnul doctor Carstoiu pentru o conferinta pe care o are in vedere, astfel incat sa poata…

- PSD și PNL sunt in cumpana privind candidatura din partea lor a medicului Catalin Cirstoiu, cu toate ca pana la urma vor merge pe mana acestuia, pentru a evita un moment precum 2016, cand liberalii au schimbat candidații ca pe șosete.Problemele de imagine ale lui Catalin Cirstoiu, lipsa de tracțiunea…

- Presedintele PNL și al Senatului, Nicolae Ciuca, a declarat marti, 16 aprilie, ca in coalitia PSD-PNL s-a decis ca doctorul Catalin Cirstoiu sa fie candidatul comun pentru Primaria Capitalei, iar lunea viitoare, pe 22 aprilie, iși va depune candidatura la Biroul Electoral Municipal.„In acest moment,…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a anunțat, marți, la Parlament, ca „pentru moment” medicul Catalin Cirstoiu vrea sa candideze la primaria Capitalei. „Pentru acest moment”, a inceput Ciuca declarația, „va pot spune ca dansul, din cat ințeleg și din cat l-am cunoscut pe domnul doctor, e foarte determinat…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marți, la Parlament, ca „pentru moment” medicul Catalin Cirstoiu vrea sa candideze in continuare la primaria Capitalei, insa liberalul nu a indicat faptul ca acesta se mai bucura de susținerea PSD-PNL.

- Candidatul comun al PSD-PNL la primaria București, medicul Catalin Cirstoiu, a discutat cu lideri din PSD despre varianta retragerii din cursa pentru primaria Capitalei in cazul in care nu crește in sondaje, au declarat pentru G4Media.ro surse politice din coaliție. Carstoiu neaga ca a discutat acest…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a lansat atacuri impotriva lui Cristian Popescu Piedone și a lui Catalin Cirstoiu, candidați la alegerile locale din București. El nu a uitat nici de Gabriela Firea.„Vad ca in toate punctajele de partid ca se repeta asta despre cat de bun primar…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegerile locale, Alianța PSD-PNL ar obține 57% din voturi. Alianța formata din USR, PMP și Forța Dreptei ar lua, potrivit sondajului, doar 22% din totalul celor care au exprimat o intenție de vot. La funcția de Primar General Nicușor Dan (34%) Cristian Popescu Piedone…