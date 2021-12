Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer a murit si un altul a fost ranit, in urma unui accident rutier in care au fost implicate trei masini, pe E70, drumul spre vama Moravita, chiar la iesire din Timisoara. Politistii au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, transmite news.ro. Accidentul…

- Un barbat in varsta de 34 de ani a condus un autoturism pe bd. Michelangelo dinspre I.C. Bratianu inspre Cluj, iar la un moment dat, la intersecția cu strada Mihai Eminescu a intrat in coliziune cu un autoturism care circula regulamentar condus de un alt barbat. Potrivit reprezentanților IPJ Timiș,…

- Un barbat, in varsta de 59 de ani, a condus un autoturism pe Calea Șagului, dinspre strada 16 Decembrie, iar la intersecția cu bulevardul Liviu Rebreanu a patruns pe contrasens, și a intrat in coliziune cu un alt autoturism, condus de un barbat, in varsta de 29 de ani. In urma impactului primul autoturism…

- "Interventie cu descarcerare in urma unui accident rutier produs pe raza localitatii Capusu Mare. Doua autospeciale cu modul de descarcerare, trei echipaje SMURD si unul SAJ au actionat pentru gestionarea unei situatii de urgenta rezultata in urma unui accident rutier produs pe raza localitatii Capusu…

- Un barbat de 44 de ani, din comuna doljeana Sopot, a fost protagonistul unui accident rutier produs noaptea trecuta in Craiova. Polițiști din cadrul Biroului Rutier Craiova au fost sesizați ca pe strada Sfinții Apostoli, la intersecția cu strada Spania, din Craiova a avut loc un accident rutier. La…

- Accident de circulație, joi, in Chevereșu Mare. Un autoturism in care se aflau patru persoane s-a rasturnat in afara drumului dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului. Cei implicați in accident au primit primul ajutor de la cațiva jandarmi lugojeni care veneau la Timișoara pentru a dona sange.

- Barbat din Alba Iulia, REȚINUT dupa ce a condus baut o mașina și a provocat un accident rutier. O femeie a ajuns la spital Un barbat din Alba Iulia a fost reținut de polițiști dupa ce a condus un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice și a fost implicat intr-un accident rutier. Avea o alcoolemie…