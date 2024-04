O mașină proiectată pe trotuar în urma unui accident a lovit doi pietoni O mașina proiectata pe trotuar, dupa ce a fost lovita de un alt autoturism, a lovit doi pietoni, in Timișoara, sambata dimineața. Tinerii aflați pe trotuar, cu varste de 28 și 27 de ani, au ajuns la spital. Conform Poliției Timiș, un barbat in varsta de 40 de ani a condus un autoturism pe strada […] Articolul O mașina proiectata pe trotuar in urma unui accident a lovit doi pietoni a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

- Un barbat, in varsta de 40 de ani, a condus un autoturism pe strada Liniștei, iar la intersecție cu Calea Sever Bocu a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie, in varsta de 60 de ani. In urma impactului, autoturismul condus de femeie, a fost proiectat pe trotuar și a acroșat 2 pietoni(…

