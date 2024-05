Gabriela Firea, despre un nou mandat: „Am mai multă experiență” Gabriela Firea e increzatoare! Fostul primar al Capitalei și candidat din partea PSD pentru un nou mandat, a declarat, la B1 TV, ca experienta acumulata, relatia pe care o are cu o parte din primarii de sector, precum si sprijinul din partea Guvernului ii ofera o sansa mai buna de a indeplini obiectivele ca primar general. Gabriela Firea a declarat ca, datorita experientei si colaborarii cu primarii performanți din anumite sectoare, are o sansa mai buna de a realiza proiecte importante in Bucuresti ca primar general al Capitalei. „Acum am o șansa mai buna, in primul rand, fiindca am mai multa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

