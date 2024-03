Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 31 martie 2024, data cand Romania intra in Schengen aerian și maritim, vine și cu o serie de schimbari pentru pasageri. De aceea, Bogdan Despescu a ținut sa ia parte la conferința de presa organizata la Aeroportul International ”Henri Coanda”. „Dorim sa prezentam si sa lamurim toate aspectele…

- "Dorim sa prezentam si sa lamurim toate aspectele ce tin de masurile dispuse de Ministerul Afacerilor Interne incepand cu data de 31 martie 2024, respectiv masurile necesare odata cu intrarea Romaniei in spatiul Schengen, cand vor fi ridicate controalele la frontiera pe spatiul aerian si maritim. Aceasta…

- De la data de 31 martie 2024, Romania și Bulgaria vor fi state membre Schengen care aplica integral acquis-ul Schengen, iar controalele asupra persoanelor la frontierele aeriene și maritime interne vor fi eliminate. Aplicarea integrala de catre Romania a acquis-ului Schengen presupune eliminarea controalelor…

- „Surpriza la Congresul Partidului Popular European de la Bucuresti. Delegatia austriaca nu a mai votat impotriva manifestului electoral al Partidului Popular European care cere aderarea cat mai curand posibil a Romaniei la spatiul Schengen. Manifestul a fost adoptat in unanimitate. Acest vot arata ca…

- Romania și Bulgaria vor face parte din spațiul Schengen: Ce schimbari vor avea loc pentru calatori Romania și Bulgaria vor face parte din spațiul Schengen: Ce schimbari vor avea loc pentru calatori Incepand cu data de 31 martie, Romania și Bulgaria vor face parte din spațiul Schengen, astfel vor avea…

- Aderarea Romaniei la spatiul Schengen aerian si maritim este „un pas inainte pentru Romania”, „un pas spre normalitate pentru Europa”, afirma Consiliul IMM-urilor. „CNIPMMR saluta decizia Consiliului European prin care este de acord sa ridice controalele la frontierele interne, aeriene și maritime,…

- Comisia Europeana saluta decizia luata sambata in unanimitate de Consiliu, de a primi Romania și Bulgaria in spațiul Schengen, incepand cu eliminarea controalelor la frontierele aeriene și maritime in martie 2024, transmit reprezentanții instituției prin

- Romania a pierdut miliarde de euro anual, din cauza refuzului de a intra in spațiul Schengen de mai bine de 10 ani. Europarlamentarul Rareș Bogdan spune ca dupa 5 luni de negocieri intense Romania și Bulgaria au reușit sa obțina aderarea granițelor navale și aeriene.”Romania pierde 1,5% din PIB din…