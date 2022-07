Mai mulți drogați decât bețivi la volan! Viteziștii, la tot pasul In acest weekend, polițiștii rutieri au acționat in tot județul Timiș pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente și mai ales pentru depistarea conducatorilor auto care circula sub infulența alcoolului și substanțelor psihoactive. Polițiștii au legitimat pste 800 de persoane și au controlat 754 de autovehicule. Au fost efectuate 463 de testari cu […] The post Mai mulți drogați decat bețivi la volan! Viteziștii, la tot pasul appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

