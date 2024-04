Fără permis și fără știrea părinților, a urcat la volan! A dat nas în nas cu polițiștii Un tanar din Dorolea s-a ales cu dosar penal, dupa ce a urcat la volan, deși nu are permis de conducere. Polițiștii au descoperit și ca autoturismul aparținea parinților tanarului și a fost luat fara știrea acestora. Joi, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Prundu-Bargaului, aflați in serviciul de patrulare, au oprit pentru control un autoturism care circula pe Drumul Județean 172G, prin Livezile. La volan a fost identificat un tanar de 18 ani din Dorolea, iar in urma verificarilor efectuate s-a stabilit faptul ca acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

