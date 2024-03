Șoferi, cercetați penal! Au fost depistați beți sau drogați la volan Polițiștii lugojeni au depistat inca doi șoferi care au urcat la volan deși se aflau sub influența bauturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive. In data de 9 martie a.c., in jurul orei 03:10, polițiștii Biroului Rutier Lugoj au oprit pentru control, pe Splaiul 1 Decembrie 1918 din municipiu, un autoturism condus de catre un barbat, in varsta de 49 de ani. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul din dotare a rezultat o alcoolemie de 0,85 mg/l in aerul expirat. In cauza, a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițistii din Ilfov au dat, intr-o singura noapte, aproape 150 de amenzi in valoare de 47.150 de lei, au retinut 7 permise , 2 pentru consum de alcool, si au constatat 6 infractiuni, inclusiv privind consumul de substante psihoactive, in cadrul acțiunii ”Blocada”. De asemenea, un autoturism aflat sub…

- Tineri din Cugir și Ocna Mureș, suspectați ca s-au urcat drogați la volan. Sunt cercetați de polițiștii din Alba Tineri din Cugir și Ocna Mureș, suspectați ca s-au urcat drogați la volan. Sunt cercetați de polițiștii din Alba Doi tineri, unul din Cugir și altul din Ocna Mureș, sunt suspectați ca s-au…

- Doi șoferi prinși beți la volan de polițiștii din Alba, intr-o noapte. Ce alcoolemie aveau și unde au fost depistați Doi șoferi prinși beți la volan de polițiștii din Alba, intr-o noapte. Ce alcoolemie aveau și unde au fost depistați Doi șoferi au fost prinși beți la volan, intr-o singura noapte, pe…

- Aproape 300 de soferi au fost depistati anul trecut, in cadrul unor actiuni punctuale desfasurate de politistii rutieri din Alba, sub influenta bauturilor alcoolice sau sub cea a substantelor psihoactive, potrivit unui raport prezentat, marti, intr-o conferinta de presa, de conducerea Inspectoratului…

- INCONSTIENTI ….Conducatorii auto vasluieni nu inteleg sub nicio forma ca sofatul nu are nicio legatura cu consumul de alcool. Doar intr-o singura zi, pe drumurile judetului au fost depistati trei soferi beti la volan, care au consumat ceva inainte de a circula pe drumurile publice. Politistii vasluieni…

- Trei șoferi prinși beți la volan de polițiștii din Alba, intr-o noapte. Ce alcoolemie aveau și unde au fost depistați Trei șoferi au fost prinși beți la volan, intr-o singura noapte, pe strazile din Alba. Cel mai tanar dintre ei are 29 de ani, iar cel mai in varsta 62 de ani. Cei trei au fost depistați…

- In Ajun de Craciun sute de șoferi au ramas pietoni. Polițiștii de la rutiera au facut razii pe drumurile din toata țara. Un numar de 446 de permise auto au fost retinute de politisti in Ajunul Craciunului, scrie Agerpres. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Interne, politistii au retinut, in…

- Ministerul Afacerilor Interne a anunțat luni ca in ultimele 24 de ore politistii rutieri au retinut 446 permise de conducere, din care 74 pentru consum de alcool si 15 pentru consum de droguri. Structurile MAI au intervenit in cazul a 4.992 evenimente, iar la nivelul structurilor de politie au fost…