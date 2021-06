Lux și diamante: cele mai tari “ceasuri-curcubeu” Timp de decenii, piața a fost dominata de ceasurile sportive clasice din oțel inoxidabil. In ultimii ani, acesta tendința s-a schimbat, producatori celebri precum Rolex, Hublot, Parmigiani Fleurier sau Audemars Piguet au inceput sa se orienteze spre stilul-curbubeu, reflectat de pietrele prețioase incorporate in aceste ceasuri. Parmigiani Fleurier Tonda Metropolitaine Rainbow Opal Acest ceas de […] The post Lux și diamante: cele mai tari “ceasuri-curcubeu” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

