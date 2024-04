Stiri pe aceeasi tema

- La Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratul de Politie Judetean Covasna (IPJ) Covasna) au fost inregistrate și soluționate, in cursul anului 2023, 130 de petiții ce au avut ca obiect incalcari ale legislației in domeniul protecției animalelor, iar in urma controalelor efectuate au…

- Protecția Consumatorilor a inchis doua magazine second-hand din Sangeorz-Bai, unde a gasit nereguli grave. Totodata, au fost aplicate amenzi in valoare totala de 26.500 lei. https://www.bistriteanul.ro/wp-content/uploads/2024/02/secondclip2.mp4 Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Bistrița-Nasaud…

- Polițiști prahoveni, impreuna cu reprezentanți ai Direcției Silvice Prahova și ai Garzii Forestiere Ploiești, au desfașurat o acțiune pe linia verificarii respectarii normelor prevederilor legale privind exploatarea, transportul, depozitarea și comercializarea materialelor lemnoase. In acest context,…

- Marian Tanase si Cristina Tanase, asociatii firmei Marcris Best Consulting SRL, au hotarat cesionarea unui numar de 21 de parti sociale, in valoare nominala de 10 lei fiecare, in valoare totala de 210 lei, reprezentand 84 din capitalul social, detinute de Cristina Tanase catre Marian Tanase. In urma…

- Ministerul Finanțelor a elaborat actul normativ necesar alocarii, pentru anul 2024, a unui plafon de garanții de 1 miliard de lei, pentru continuarea in condiții optime a programului „Noua Casa”. Programul a contribuit nemijlocit la stabilizarea și la maturizarea pieței imobiliare, precum și a pieței…

- Iulian Spiridon s a retras din firma si a cesionat catre Adriana Enescu la valoare nominala un numar de 20 de parti sociale, cu valoare de 10 lei parte sociala, in valoare totala de 200 de leiIulian Spiridon, in calitate de asociat al Mamaia Property Management SRL, a decis cooptarea in societate a…

- Inca 40 de centre de zi cu componenta de ingrijire la domiciliu pentru persoane cu dizabilitați și persoane varstnice vor fi finanțate prin PNRR. Suma alocata in acest sens este de 104.127.264 de lei (aproximativ 21 de milioane E). Inițiativa vine in sprijinul a 5.600 de beneficiari. Reprezentanții…

- Dupa castigurile consistente oferite la loteria de Craciun, loteria Baby Jesus din Spania a alocat sambata premii suplimentare in valoare totala de 770 de milioane de euro (843 de milioane de dolari) cu prilejul extragerii de Epifanie, celebrate pe 6 ianuarie, informeaza DPA.