Stiri pe aceeasi tema

- Comandanții ruși vor incerca cu siguranța sa incetineasca avansurile ucrainene pentru a menține o retragere ordonata, iar unele forțe ar putea ramane pentru a intarzia trupele ucrainene in orașul Herson – dar aceasta lupta va fi un mijloc de a retrage cat mai multe unitați rusești in buna ordine.

- In urma succesului contraofensivei ucrainene, forțele rusești au pierdut teren in regiunea strategica Herson, din sudul Ucrainei, dar, conform autoritaților ucrainene, armata rusa se pregatește pentru o rezistența puternica, transmite Reuters. Soldații ruși din zona continua sa piarda teritoriu și risca…

- Autoritațile regimului rus de ocupanție din regiunea Herson au ordonat locuitorilor sa paraseasca de urgența orașul pe 22 octombrie și sa treaca pe malul stang al Niprului din cauza „situației tensionate de pe front”. Decizia, susțin ocupanții, este cauzata de situația tensionata de pe front, de bombardamente…

- Separatistii prorusi anunta vineri ca sunt pe cale sa transforme intr-o "fortareata" orasul Herson, in sudul Ucrainei, din care Rusia evacueaza civili, in timp ce fortele Kievului inainteaza in cadrul unei contra-ofensive, relateaza AFP. Adjunctul ocupatiei ruse din Herson, Kiril Stremusov, a acuzat…

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Se dau lupte grele pe frontul din sudul si estul Ucrainei, acolo unde fortele ucrainene incearca sa strapunga defensiva Rusiei, in timp ce fortele Kremlinului continua sa loveasca cu rachete tinte aflate chiar si in regiunea K

- Razboi in Ucraina, ziua 188. Autoritațile militare ucrainene au anunțat oficial operațiuni ample in sudul țarii, dar armata rusa a afirmat la scurt timp ca a respins "tentative de ofensiva" in regiunile Herson si Nikolaev si ca a produs "pierderi grele" f

- Armata rusa a afirmat luni ca a respins 'tentative de ofensiva' ucrainene in regiunile Herson si Nikolaev (Mikolaiv), in sudul Ucrainei, si ca a produs 'pierderi grele' fortelor Kievului, transmite AFP. 'Pe parcursul zilei, la ordinul direct al (presedintelui ucrainean) Volodimir Zelenski, trupele ucrainene…

- Rusia si-a intensificat atacurile in Donetk (estul Ucrainei) in ultimele cinci zile, intr-o miscare ce ar putea viza atragerea fortelor ucrainene si zadarnicirea unui eventual contraatac al acestora, a anuntat sambata Ministerul Apararii britanic, potrivit Reuters. ”Exista o posibilitate realista ca…