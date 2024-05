Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat ca a reușit sa intrerupa planurile FSB de a-i elimina pe Volodimir Zelenski și alți militari și politicieni de rang inalt. Doi colonei ai Garzii de Stat au fost reținuți. Tentativa de asasinare la adresa lui Zelenski, dejucata de serviciile secrete ucrainene In urma cu puțin timp, SBU […] The post Tentativa de asasinare la adresa lui Zelenski, dejucata de serviciile secrete ucrainene. Doi colonei ai Garzii de Stat, arestați appeared first on Puterea.ro .