- Se lucreaza la proiectul pentru reabilitarea Casei Tineretului din Targu Jiu. Cladirea se afla in administrarea Consiliului Județean Gorj. In maximum trei luni de zile proiectul tehnic va fi gata, dupa cum a precizat Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj. Astfel, la jumatatea acestui…

- Astazi, Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași organizeaza al doilea tur al alegerilor pentru funcția de rector. Dupa primul tur ce a avut loc in 12 martie, actualul rector Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, s-a plasat pe locul doi, cu 191 de voturi. Acesta a fost depașit de profesorul Liviu…

- Universitatea „Valahia” din Targoviște are de luni, 11 martie 2024, un nou rector. Conf.univ.dr. Ioan Corneliu Salișteanu și-a convins colegii cu programul managerial intitulat „Deschidere – Dinamism – Dezvoltare 2024-2029” care, așa cum declara saptamana trecuta președintele Senatului UVT, Claudia…

- Campania „SEMN ca trebuie sa citești o carte!” organizata de Universitatea „Constantin Brancuși” din Targu Jiu continua și in acest an. Prin intermediul acestei campanii ce se desfașoara pe parcursul a mai multor zile, se dorește marcarea Zilei Naționale a Lecturii ce se celebreaza anual in data de…

- La finalul expoziției Constantin Brancuși și dupa un an cu mari succese, Universitatea de Vest din Timișoara dorește sa sublinieze rolul important pe care l-a jucat in ecuația reușitei Filip Petcu, directorul Muzeului Național de Arta al Timișoarei și cadru didactic la Facultatea de Arte și Design din…

- Facultatea de Arte și Design a Universitații de Vest din Timișoara continua sa organizeze evenimente, deși anul Capitalei Culturale Europene s-a incheiat. O conferința unica va avea loc vineri, fiindu-i dedicata marelui sculptor Constantin Brancuși.

- Senatul Universitații „Constantin Brancuși” (UCB) din Targu Jiu are un nou președinte. Luminița Popescu a fost aleasa pentru urmatorii patru ani șef al Senatului UCB. Luminița Popescu, care a fost pana recent rector al Universitații din Targu Jiu, i-a luat locul lui Horațiu Gorun in fruntea Senatului…

- Sorin Purec a fost reinstalat rector al Universitații „Constantin Brancuși” din Targu Jiu. In acest sens a fost emis un ordin al ministrului Educatiei prin care actualului rector Luminița Popescu i-a incetat mandatul, inceput in iunie 2022. La vremea respectiva Sorin Purec a fost inlocuit din funcție,…