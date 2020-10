Premierul Ludovic Orban a ieșit negativ la al doilea test Covid-19, dupa ce intrase in contact cu un jurnalist depistat pozitiv in urma cu zece zile, anunța guvernul intr-un comuniat. Orban se intoarce joi la Palatul Victoria. „Prim-ministrul Ludovic Orban a facut in aceasta dimineața al doilea test pentru COVID-19, la 10 zile dupa ce […] The post Ludovic Orban, al doilea test negativ. Premierul a convocat ședința de Guvern pentru joi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .