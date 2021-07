Love Story: Povestea lui Jennifer, fiica lui Bill și Melinda Gates, cu Nayel Nassar Jennifer, fiica cea mare a fondatorului lui Microsoft, și-a anunțat logodna cu Nayel Nassar, prietenul ei de multa vreme, în ianuarie 2020 pe Instagram. Dar povestea de dragoste dintre Jennifer, 23 de ani, și Nayel, 29 de ani, dureaza de mai mult timp și o spune DNA India.



Cine este Nayel Nassar?



Nayel s-a nascut la Chicago din parinți egipteni și și-a petrecut copilaria în Kuweit, unde parinții lui conduceau o firma de arhitectura și design. În prezent, Nassar traiește în California și reprezinta Egiptul în concursuri de echitație ca profesionist.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

