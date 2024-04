Stiri pe aceeasi tema

- Panourile solare sunt prea ieftine pentru ca jucatorii din piata sa poata supravietui, este de parere chiar cel mai mare producator de panouri solare din lume, care prevestește sfarșitul lor, potrivit Bloomberg, titreaza Mediafax. LONGi, cel mai mare producator de panouri solare din lume,…

- Mogulul media Rupert Murdoch s-a logodit cu Elena Zhukova, o bioloaga pensionata in varsta de 67 de ani, cu origini in Rusia, scrie The Guardian, citat de News.ro. Este a șasea logodna a miliardarului și va fi a cincea casnicie. In aprilie 2023, presa internaționala relata in premiera ca Murdoch iese…

- Egiptul deruleaza un studiu de fezabilitate cu privire la largirea Canalului Suez, in ideea scurtarii timpilor de tranzit si a evita potentialele blocaje ale acestei artere cruciale prin care trece 12% din comertul maritim mondial, transmite Bloomberg, arata Agerpres. Proiectul vizeaza transformarea…

- Apple a anulat planurile de a lansa o mașina electrica cu abilitați de conducere autonoma, un produs secret care era in lucru de aproape un deceniu, scrie New York Times.Automobilul, pentru care Apple a cheltuit miliarde de dolari pentru cercetari, trebuia sa fie un rival pentru Tesla, care include…

- Romania ar putea avea nevoie de sapte ani pentru a reduce deficitul bugetar pana la tinta prevazuta in regulile Uniunii Europene, a declarat ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, pentru Bloomberg. E a mai aratat ca guvernul se confrunta cu rezistenta opiniei publice cand e vorba de reduceri de cheltuileli…

- Cel mai mare brand de frumusete din lume a raportat joi vanzari sub estimari in trimestrul IV, acestea crescand cu 2,8%, pana la 10,6 miliarde de euro (11,4 miliarde de dolari). Analistii Barclays anticipasera o cifra de aproape 10,9 miliarde de euro, potrivit Reuters. Compania de produse cosmetice,…

- Sonos a anunțat ca se pregatește sa lanseze și sa livreze un nou produs intr-o noua categorie in cel de-al treilea fiscal al lui 2024, adica pana in luna octombrie. Vestea a venit chiar de la CEO-ul Patrick Spence, care a menționat intr-un comunicat de presa ce anunța veniturile pentru primul sfert…

