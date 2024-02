G20 evită subiectele fierbinți Gaza și Ucraina, pentru că pot genera un blocaj al reuniunii Grupul celor mai influente 20 de state ale lumii (G20) este atat de divizat cu privire la conflictele din Gaza și Ucraina incat va evita cu totul problemele geopolitice in acest an, reducand astfel nivelul de ambiție și lista obiectivelor, potrivit unor surse citate de Bloomberg. Eliminarea tuturor subiectelor politice sensibile din declarațiile oficiale ale […] The post G20 evita subiectele fierbinți Gaza și Ucraina, pentru ca pot genera un blocaj al reuniunii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

