- Aro Palace SA anunta ca a semnat, pe 14 februarie a.c., scrisoarea de intentie pentru a intra intr-un acord de franciza cu Hyatt Hotel Corporation, in urma caruia hotelul Aro Palace Brasov va intra in familia internationala de hoteluri a renumitei marcii Hyatt. Se asteapta ca hotelul sa fie operat sub…

- Actiunile NuScale, compania care vrea sa construiasca reactoare nucleare de mici dimensiuni la Doicești, in Dambovița, s-au prabusit cu peste 70% in ultimul an in Statele Unite ale Americii. Ziarul Financiar.ro titreaza: „NuScale Power Corporation a scazut cu 72% in ultimele 12 luni pe Bursa de Valori…

- Bittnet Systems (simbol bursier BNET), prima companie din sectorul IT listata pe Piața Reglementata a Bursei de Valori București (BVB), listeaza vineri, 2 februarie 2024, o noua emisiune de obligațiuni la bursa, in valoare de 10 milioane de lei. Instrumentele nou emise de Bittnet se vor tranzacționa…

- Producatorul de ambalaje din plastic, Romcarbon, anunța vanzarea unei parți din participația sa in Hidroelectrica la un preț mediu de 119,3 lei pe unitate. Romcarbon Buzau (simbol bursier ROCE), unul dintre principalii producatori de ambalaje din material plastic, a facut public joi la Bursa de Valori…

- Radu Hanga Junior, a fost reales președinte al Bursei de Valori București. Este fiul fostului primar de la Campia Turzii. La finalul lunii noiembrie 2023, Radu Hanga Jr. a fost reales președinte al Bursei de Valori București, cea mai important instituție de profil din Romania. Hanga a fost ales președinte…

- „In ședința publica din data de 15.01.2024, Tribunalul București a stabilit un nou termen pentru judecarea cererii ROMAERO S.A. de deschidere a procedurii de insolvența, in dosarul nr. 39261/3/2023, respectiv data de 17.01.2024, orele 11.00. Modificarea a fost operata ca urmare a solicitarii de preschimbare…

- ”Societatea Oil Terminal informeaza pe toti cei interesati ca in Monitorul Oficial al Romaniei, partea 1, nr. 1159/21.12.2023 a fost publicat Ordinul A.N.R.M. nr. 343/18.12.2023 privind aprobarea tarifelor de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier prin care tarifele…

- Capitalizarea Alibaba a scazut pana vineri cu 20 de miliarde de dolari dupa anuntul din ziua anterioara ca nu va mai separa de grup si lista divizia sa de cloud computing, transmite CNBC, citat de New.ro.Compania, care concureaza cu gigantul tehnologic american Amazon, a declarat joi ca nu va continua…