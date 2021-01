Stiri pe aceeasi tema

- Vom tot auzi de revoluții financiare, de probleme cu bugetele, de scandaluri și griji din cauza banilor, iar aceasta perioada va fi destul de lunga. Simțim ca orice lucru ne deranjeaza, insa nu avem puterea de a acționa.

- Oana Roman nu mai tace deloc și da carțile pe fața! Peste ce nu ar putea trece frumoasa vedeta intr-o relație? Incredibil ce a raspuns! A impartașit totul cu fanii de pe rețelele de socializare!

- Natalia Mateuț e una dintre cele mai apreciate prezentatoare de la Antena Stars, iar in fiecare seara tanara poate sa fie vazuta alaturi de Andrei Ștefanescu la emisiunea Showbiz Report. Dupa ce iese de pe platoul de filmare, vedeta nu ramane singura, asta pentru ca in direct la Star Matinal a declarat…

- Inna și Deliric formeaza de ceva timp un cuplu și pare ca se ințeleg de minune. De altfel, artista a vorbit despre relația cu acesta și despre perioada sarbatorilor de iarna.„Un om special. Alaturi de el sunt fericita. ot ce pregateste el este delicios! Gateste mereu vegan si ma surprinde de fiecare…

- Cartile de marketing spun ca relatia de afaceri dintre doi parteneri are la baza dorinta fiecaruia dintre ei de a realiza profit, pastrand in acelasi timp legatura pe termen lung. Extrapoland aceasta paradigma economica si mercantila asupra altor planuri ale existentei, si o relatie poate fi inteleasa…

- Caligrafia este o arta. Un psiholog iscusit iți poate schița portretul ființarii și din perspectiva discursului caligrafic pe care-l ai. Spune-mi cum caligrafiezi, ca sa-ți spun cine ești… Ce pacat ca școala romaneasca a abandonat interesul (și) pentru aceasta arta! O arta cultivata de mii de ani, in…

- Lidia Buble, una dintre cele mai controversate, artiste, a spus adevarul despre relația actuala pe care o are cu Razvan Simion, fostul partener. In sfarșit, dupa ce s-a vehiculat ca are deja o noua relație, artista a dat carțile pe fața.