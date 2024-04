Stiri pe aceeasi tema

- Cine este iubitul milionar al Alexandrei Stan Dupa o casatorie scurta și o perioada de tacere privind viața sa amoroasa, Alexandra Stan confirma ca are o noua relație. Au trecut deja trei ani de la divorțul de fostul ei soț. In toata aceasta perioada, Alexandra a preferat sa iși țina departe viața privata…

- Taylor Swift și Travis Kelce au fost vazuți la sala de fitness dupa ce au și-au aratat corpurile lor lucrate intr-o vacanța luxoasa in Bahamas, unde au fost surprinși iubindu-se ca in prima zi. Cantareața, in varsta de 34 de ani, și iubitul ei de la Kansas City Chiefs, tot in varsta de 34 de... View…

- Nașterea poetului de geniu a conturat și cea mai frumoasa poveste de iubire a unui scriitor roman. Nu este vorba despre Mihai Eminescu și nici despre un altul. Nichita Stanescu și Dora sunt cei care au trait o dragoste cum nicaieri nu a mai fost. „Suna a predestinare”, marturisea tanara. Foto Primele…

- Este cuplul momentului in showbiz-ul romanesc! Cel mai nou cuplu din lumea mondena din Romania a fost deconspirat. El, o figura cunoscuta in lumea sportului, ea o blonda focoasa și dorita de toți barbații. Iata despre cine este vorba!

- O suceveanca in varsta de 24 de ani disperata ca parinții nu-i accepta iubitul cu care vrea sa se marite apeleaza la Biserica cerand ajutorul arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic. ”Sunt o tanara de 24 de ani din ….. și sunt intr-o relație de aproape doi ani cu un baiat de aceeași varsta…

- Cand o poveste de dragoste se termina la poliție. Sau de ce sunt unii in stare sa faca dupa ce o poveste de dragoste s-a terminat altfel decat vroiau ei. In finalul de saptamana trecut, polițiștii din cadrul Secției Poliție Rurala Tașnad erau sesizați de catre o femeie de 43 de ani, din comuna Unimat,…

- Corina Bud traiește o poveste de dragoste ca-n filme alaturi de iubitul ei. La 44 de ani, artista are toate motivele sa radieze de bucurie. Cine este partenerul vedetei. Iata cu ce se ocupa Bogdan Macovei, barbatul in brațele caruia și-a gasit liniștea.