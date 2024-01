SCANDAL – Și-a răpit fosta concubină. A fost ajutat de alte două femei Cand o poveste de dragoste se termina la poliție. Sau de ce sunt unii in stare sa faca dupa ce o poveste de dragoste s-a terminat altfel decat vroiau ei. In finalul de saptamana trecut, polițiștii din cadrul Secției Poliție Rurala Tașnad erau sesizați de catre o femeie de 43 de ani, din comuna Unimat, despre faptul ca trei persoane au patruns fara drept in imobilul in care aceasta domiciliaza, unde le-ar fi agresat fizic pe aceasta și pe nora ei, in varsta de 27 de ani. Aceasta din urma a fost transportata, impotriva voinței sale, intr-o alta locație. „In urma verificarilor efectuate și a mobilizarii… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

