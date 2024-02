Un tânăr și-a violat și bătut fosta concubină, apoi și-a răpit copilul Un tanar din Vaslui si-a violat si batut fosta concubina, apoi a luat fara voia acesteia fetita de 1 an si 8 luni rezultata din relația lor și a plecat la el acasa. O tanara de 22 de ani s-a prezentat marți la Postul de Politie Balasesti și a reclamat ca, in noaptea de duminica spre luni, in timp ce se afla la domiciliul sau din comuna Balasesti, judetul Galati, ar fi fost agresata fizic de catre fostul ei concubin, de 21 de ani. Dupa agresiunea fizica, barbatul ar fi luat copilul lor minor, o fetita, de 1 an si 8 luni, si s-ar fi deplasat la adresa sa de domiciliu din comuna vasluiana Zorleni.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

