Rata suicidului în România la adolescenţi, mai mare decât media UE. Depresia, un semnal de alarmă decodat cu greu Depresia, anxietatea și tulburarile de comportament sunt printre principalele cauze de imbolnavire și dizabilitate in randul adolescenților, iar sinuciderea este a patra cauza de deces in randul tinerilor de 15-29 de ani. Statisticile sunt alarmante si semnalele sunt din ce in ce mai ingrijoratoare. Inadaptarea sociala este un fenomen in crestere in era digitala, iar recursul la substante psihoactive este si el strans legat de tulburarile mintale si de configuratia prezentului, in care tinerii adera periculos la realitatea virtuala oferita de retele. Depresia – Depistarea din timp si interventia… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

- "Suntem inca pe primul loc in Europa la mortalitatea prin cancer de col uterin, in timp ce in alte tari aceasta boala este vindecabila. Si asta pentru ca, la noi, depistarea se face in stadii avansate de boala, iar programul de vaccinare anti-HPV a inregistrat abia in ultimii doi ani un oarecare interes…

