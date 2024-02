Marcel Ciolacu: „România, pe primul loc în Europa la mortalitatea prin cancer de col uterin” "Suntem inca pe primul loc in Europa la mortalitatea prin cancer de col uterin, in timp ce in alte tari aceasta boala este vindecabila. Si asta pentru ca, la noi, depistarea se face in stadii avansate de boala, iar programul de vaccinare anti-HPV a inregistrat abia in ultimii doi ani un oarecare interes si progres. Programele de screening pentru cancerele de san trebuie sa depaseasca faza de programe-pilot daca vrem sa avem cu adevarat rezultate in combaterea acestei maladii", a transmis Ciolacu.Potrivit acestuia, Guvernul este "puternic implicat in identificarea solutiilor si rezolvarea problemelor"… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

