- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a transmis, luni, date cu privire la situatia pacientilor suferind de obezitate, cu ocazia Zilei Mondiale de Lupta Impotriva Obezitatii. Potrivir specialistilor, in Romania, 2 din 100 de persoane se aflau in evidenta cu diagnosticul de obezitate in anul…

- ”Obezitatea este o conditie medicala caracterizata prin cresterea greutatii corporale pe seama tesutului adipos, definita printr-o valoare a indicelui de masa corporala mai mare sau egal cu 30 kg/m2 . Obezitatea are consecinte importante asupra calitatii vietii in general cu impact asupra incidentei,…

- Direcția de Sanatate Publica Maramureș ține sa arate ca obezitatea este o condiție medicala caracterizata prin creșterea greutații corporale pe seama țesutului adipos, definita printr-o valoare a indicelui de masa corporala mai mare sau egal cu 30 kg/m2, cu consecințe importante asupra calitații vieții…

- Rata somajului in trimestrul III 2023 a fost de 5,4%, valoare egala cu cea ȋnregistrata in trimestrul II 2023, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). In trimestrul III 2023, populatia activa a Romaniei era de 8,17 milioane persoane, din care 7,732 milioane persoane…

- Doua cazuri de difterie, confirmate in Romania. Boala extrem de contagioasa nu a mai fost intalnita din 1990 Este o situație care ii uimește inclusiv pe specialiștii de la Institutul Național de Sanatate Publica, dar și pe medicii infecționiști, asta pentru ca vorbim de o boala care nu a fost eradicata,…