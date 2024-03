Peste un miliard de oameni suferă de această afecțiune, iar cifrele vor crește Oamenii de știința confirma ca acum sunt peste un miliard de oameni obezi, in lume, scrie Science Alert . Iar, in urmatorii zece ani, obezitatea in randul adulților va crește cu peste 60%, iar obezitatea infantila va crește cu peste 100%, fața de anul 2020 . Cauza nu este legata de cantitatea de mancare, ci de calitatea proasta a hranei. In 2020, aproape un miliard de oameni, adica 1 din 7 persoane, sufereau de obezitate, dar in prezent borna a fost depașita. Se estimeaza ca pana in anul 2035, obezitatea in randul adulților va crește cu peste 60%, iar obezitatea infantila va crește cu peste 100%… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

