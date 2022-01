Lola Young a lansat single-ul “So Sorry”. “Piesa vorbeste despre trasaturile mele toxice intr-o relatie. Am devenit super vulnerabila si onesta pe aceasta melodie si inca nu scrisesem despre cat de deficila pot fi atunci cand sunt cu cineva. Simt ca o multime de alte persoane vor fi in masura sa se raporteze la sentimentul de a spune imi pare rau mult prea mult”, a declarat Lola despre piesa. Ultimele luni au fost de vis pentru artista. Aceasta a fost nominalizata pentru “Rising Star” la BRITs, a cantat la John Lewis Christmas Advert, Top of the Pops New Years Eve Special, The Late Late Show with…