- Sistemele rusești de aparare aeriana au distrus doua drone ale armatei ucrainene in regiunea Lisichansk din Republica Populara Lugansk (LPR) in decursul a 24 de ore, a declarat Leonid Sharov, ofițer superior al centrului de presa al centrului de presa al grupului Centru al Forțelor Armate Ruse

- Odesa a fost ținta, in noaptea de marți spre miercuri, unui atac masiv cu drone. Autoritațile locale au raportat mai multe explozii in orașul port la Marea Neagra, fiind afectate mai multe cladiri de locuințe. Lovitura vine la scurt timp dupa ce forțele rusești au bombardat o gara plina de oameni din…

- Forțele aeriene ucrainene au transmis marți ca au distrus o nava a flotei ruse in Marea Neagra suspectata ca ar transporta drone de fabricație iraniana Shahed folosite de Moscova pentru bombardamente

- Razboi in Ucraina, ziua 657. Joe Biden il primeste astazi, la Casa Alba, pe liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski. Intalnirea are loc in contextul in care discutiile privind ajutorul financiar pentru Ucraina sunt blocate in Congresul american dupa un vot

- Razboi in Ucraina, ziua 624. Ucraina acuza Rusia ca a lovit o nava civila care naviga spre un port din regiunea Odesa, iar șeful diplomatiei europene, Josep Borrell, afirma ca negocierea pacii in conflictul ruso-ucrainean trebuie "sa excluda capitularea U

- Cel puțin un mort la Marea Neagra, dupa ce o racheta a lovit un vapor civil / Ucraina acuza Rusia pentru atacArmata ucraineana susține ca o racheta ruseasca a lovit un vas civil, care naviga sub drapel liberian in Marea Neagra, informeaza Rador Radio Romania. O persoana si-a pierdut viata, potrivit…

- Razboi in Ucraina, ziua 613. Barbatii ucraineni, apti de serviciul militar si care vor sa fuga din tara, sunt urmariti cu drone de serviciul ucrainean de frontiera. Intre timp, Ucraina a primit un nou sistem de aparare aeriana din Germania.

- Rusia a lansat in cursul nopții atacuri cu drone și rachete impotriva Ucrainei pe direcția Odesa, Nikolaev, Herson, Zaporojie, Dnipro, Cernigau, Sumi, Donețk și Kiev, potrivit unui comunicat al Comandamentului Forțelor Aeriene ale Ucrainei