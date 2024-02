Stiri pe aceeasi tema

- Doua drone lansate de ucraineni au lovit sambata cea mai mare rafinarie din sudul Rusiei. Este vorba despre rafinaria de petrol de la Volgograd, susține o sursa ucraineana contactata de Reuters.

- Intreruperea GPS pe scara larga recenta in Polonia și regiunea baltica determina speculații cu privire la funcționarea potențiala a sistemelor rusești de razboi electronic (EW) in regiune.

- Rusia a lansat 31 de drone si doua rachete spre Ucraina in cursul noptii, vizand in principal sudul tarii, insa fortele aeriene au reusit sa distruga 28 de drone si ambele rachete, a anuntat luni armata ucraineana, relateaza Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 662. Un atac cu numeroase drone s-a produs in noaptea de sambata spre duminica in regiunea Odesa din Ucraina. O persoana a murit, a anunțat guvernatorul ucrainean al regiunii, potrivit Reuters.

- Rusia a lansat 42 de drone și 6 rachete asupra regiunilor sudice ale Ucrainei in cursul nopții de miercuri spre joi. Apararea aeriana a distrus 41 de drone, dar rachetele au ucis un civil, a anunțat armata ucraineana, potrivit Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 647. Ziarul rus Kommersant a scris, potrivit Reuters, ca anchetatorii rusi au stabilit ca incendierea unui tren miercuri in cel mai lung tunel feroviar al Rusiei este rezultatul unui „act terorist” efectuat de autori neidentificati

- Capitala Ucrainei a suferit sambata ceea ce oficialii au declarat ca a fost cel mai mare atac cu drone al Rusiei din timpul razboiului, soldat cu cinci raniți, scrie Reuters. Atacul cu zeci de drone a vizat diferite cartiere ale Kievului, la primele ore ale dimineții. Avertizarea de raid aerian a durat…

- Rusia a lansat atacuri cu drone impotriva mai multor regiuni ucrainene, potrivit Comandamentului Forțelor Aeriene ale Ucrainei. Autoritațile au avertizat populația cu privire la amenințari și a recomandat oamenilor sa ramana in adaposturi