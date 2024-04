Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca Ucraina are nevoie de ajutor din partea aliatilor sai pentru a se apara de atacurile aeriene, la fel cum Israelul s-a bazat pe aliatii sai pentru a distruge amenintarile inamice, relateaza Reuters.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat, in declaratii difuzate sambata, ca Ucraina ar putea ramane fara rachete de aparare antiaeriana daca Rusia isi continua campania intensa de bombardamente cu mijloace cu raza lunga de actiune, relateaza Reuters. Cel mai dur avertisment de pana acum…

- Razboi in Ucraina, ziua 767. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a demis inca o serie de responsabili din administratia sa, potrivit unui decret publicat sambata, in timp ce Ucraina se confrunta cu o situatie militara dificila pe front in fata ofens

- Razboi in Ucraina, ziua 765. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat pe langa presedintele Camerei Reprezentantilor, Mike Johnson, in favoarea unei "adoptari rapide" a unui ajutor militar "vital" pentru tara sa.

- Razboi in Ucraina, ziua 764. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut un nou apel catre aliatii occidentali pentru a accelera livrarea avioanelor de lupta F-16 si a sistemelor de aparare antiaeriana Patriot, dupa atacurile din Harkov, soldate cu

- Razboi in Ucraina, ziua 699. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni ca Polonia ofera Ucrainei un nou pachet de aparare. Anunțul a fost facut in urma unei intalniri cu premierul polonez Donald Tusk, care a sosit in Ucraina intr-o vizita