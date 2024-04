Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 782. ​​​​​​​Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca Ucraina are nevoie de ajutor din partea aliatilor sai pentru a se apara de atacurile aeriene, la fel cum Israelul s-a bazat pe aliatii sai pentru a distruge amenintari

- Președintele ucrainean a lansat sambata seara un nou apel la aliații occidentali sa furnizeze cat mai repede Kievului mai multe sisteme de aparare aeriana. Apelul vine pe fondul atacurilor dure ale rușilor vizand Odesa și alte regiuni ucrainene vineri noaptea și sambata. Ultimul bilanț al victimelor…

- Polițiștii de frontiera ucraineni care lupta in direcția Herson au primit un lot de sisteme mobile de razboi electronic. Serviciul de stat al poliției de frontiera din Ucraina a anunțat acest lucru pe site-ul sau oficial. Aceste sisteme de razboi electronic sunt concepute pentru a contracara dronele…

- Razboi in Ucraina, ziua 699. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni ca Polonia ofera Ucrainei un nou pachet de aparare. Anunțul a fost facut in urma unei intalniri cu premierul polonez Donald Tusk, care a sosit in Ucraina intr-o vizita