- Un imobil de trei etaje, evacuat marti din motive de precautie, s-a prabusit in noaptea de vineri spre sambata in centrul orasului Toulouse din sud-vestul Frantei, unde pompierii desfasoara cautari pentru a se asigura ca nicio victima nu este prinsa sub daramaturi, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.…

- Rușii au atacat de trei ori sediul unui organizații umanitare din orașul Berislav, in regiunea Herson, folosind o drona care a aruncat explozibili. O femeie de 55 de ani a fost ranita și a fost spitalizata, starea ei fiind moderata, a anunțat pe Telegram guvernatorul regiunii.STIRIPESURSE.RO va prezinta…

- Rușii au bombardat in timpul nopții un cartier al orașului Herson, iar doua case au luat foc. "Regiunea Herson: inca o noapte fara ragaz pentru salvatori. Inamicul a lovit unul dintre cartierele rezidențiale ale orașului.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri…

- Rusia a lansat 28 de drone de atac si trei rachete de croaziera asupra Ucrainei in cursul noptii, au declarat duminica fortele aeriene ucrainene, adaugand ca sistemele sale de aparare aeriana au distrus 21 dintre drone, scrie Reuters, informeaza News.ro.Fortele aeriene au declarat pe canalul de mesagerie…

- Trupele rusești au bombardat regiunea Herson de 112 ori in ultimele 24 de ore, soldate cu un mort și cinci raniți. Anunțul a fost facut de Oleksandr Prokudin, șeful administrației militare regionale, informeaza Mediafax."In ultimele 24 de ore, inamicul a lansat 112 atacuri și a tras 671 de focuri…

- Cel putin trei persoane au fost ucise miercuri in urma bombardamentelor Rusiei in Ucraina, dupa mai multe zile marcate de lovituri aeriene masive rusesti soldate cu zeci de morti si de raniti, relateaza France Presse, citat de agerpres.roFortele ruse au vizat in special localitatea Sadove, in regiunea…

- Cel putin o persoana a fost ucisa si alte patru ranite marti seara, intr-un bombardament rus asupra unei gari din orasul ucrainean Herson, in timp ce civilii se pregateau de evacuare, a declarat ministrul de Interne, Igor Klimenko.

- Mai multe drone rusesti au atacat Kievul in noaptea de marti spre miercuri, cel putin doua atacuri au vizat orasul Harkov din vestul Ucrainei, iar noua persoane au fost ranite in bombardamentele din Herson, in sudul Ucrainei, transmite AFP. ‘In timpul bombardarii orasului Herson din aceasta seara de…