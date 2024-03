Stiri pe aceeasi tema

- Rușii au atac noaptea un cartier al orașului Herson, lovind un bloc cu cinci etaje. Mai multe apartamente au luat foc, dar pompierii au intervenit rapid și au reușit sa stinga flacarile, a anunțat pe Telegram șeful administrației militare regionale. Tirurile de artilerie au provocat daune și in localitațile…

- Trupele ruse au deschis focul, vineri dimineața, asupra orașului Herson, de pe malul stang al Niprului, afirma Roman Mrochko, șeful Administrației Militare Municipale, potrivit Ukrinform. „Herson este sub focul inamicului! Armata rusa bombardeaza orașul de pe malul stang ocupat temporar. S-au auzit…

- Trupele rusesti au atacat regiunea Harkov de peste 20 de ori, majoritatea in directia Kupiansk, a anuntat seful administratiei militare regionale, Oleg Syniehubov, pe Telegram, potrivit Ukrinform. "Regiunea Harkov se afla sub bombardamente intense din partea Federatiei Ruse. Inamicul foloseste artileria,…

- Trupele ruse incearca sa avanseze si mai mult in estul Ucrainei, lansand numeroase atacuri la vest de Avdiivka, la o zi dupa retragerea fortelor Kievului din acest oras industrial-cheie, a anuntat, duminica, comandantul ucrainean al acestui sector, informeaza AFP, conform Agerpres. "In zona Avdiivka,…

- Trei persoane, printre care un copil, au fost ucise si 12 ranite in noaptea de marti spre miercuri in timpul bombardamentelor fortelor ruse asupra orasului ucrainean Selidov, situat in apropiere de Donetk, au anuntat autoritatile locale, transmit AFP si Reuters, conform Agerpres. Bombardamentele…

- Rușii lupta pentru cucerirea Donbasului - Trupele ruse continua lupta pentru cucerirea Donbasului, iar prioritatea este orașul Avdiivka, potrivit experților militari. Experții britanici vorbesc despre organizarea unui atac pe trei fronturi pentru incercuirea orașului.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai…

- Trupele rusești au bombardat regiunea Herson de 112 ori in ultimele 24 de ore, soldate cu un mort și cinci raniți. Anunțul a fost facut de Oleksandr Prokudin, șeful administrației militare regionale.

- Trupele rusești au bombardat regiunea Herson de 112 ori in ultimele 24 de ore, soldate cu un mort și cinci raniți. Anunțul a fost facut de Oleksandr Prokudin, șeful administrației militare regionale, informeaza Mediafax."In ultimele 24 de ore, inamicul a lansat 112 atacuri și a tras 671 de focuri…