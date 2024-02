General ucrainean: Armata rusă îşi continuă ofensiva după cucerirea Avdiivka Trupele ruse incearca sa avanseze si mai mult in estul Ucrainei, lansand numeroase atacuri la vest de Avdiivka, la o zi dupa retragerea fortelor Kievului din acest oras industrial-cheie, a anuntat, duminica, comandantul ucrainean al acestui sector, informeaza AFP, conform Agerpres. "In zona Avdiivka, militarii ucraineni au respins 14 atacuri ale ocupantului langa Lastocikine", un sat situat la mai putin de doi kilometri de cartierele din nordul orasului Avdiivka, in regiunea Donetk, a anuntat pe Telegram generalul Oleksandr Tarnavski. Mai la sud, in zona Mariinka, fortele ruse au "incercat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

