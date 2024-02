LIVE TEXT: Război în Ucraina: Rușii au atacat de trei ori sediul unui organizații umanitare din orașul Berîslav, în regiunea Herson Rușii au atacat de trei ori sediul unui organizații umanitare din orașul Berislav, in regiunea Herson, folosind o drona care a aruncat explozibili. O femeie de 55 de ani a fost ranita și a fost spitalizata, starea ei fiind moderata, a anunțat pe Telegram guvernatorul regiunii.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din UcrainaUPDATE 7 februarie, ora 02.30: Vladimir Putin nu se teme de articolul 5 din NATO: avertismentul serviciilor de informații daneze Vladimir Putin crede ca articolul 5 al NATO reprezinta doar „cuvinte goale”, avertizeaza… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- In ultimele 24 de ore, forțele militare ucrainene au atacat cu drone și drone-kamikadze regiunea Belgorod de nu mai puțin de 12 ori, a fost ranita o persoana, a comunicat guvernatorul regiunii, Viaceslav Gladkov, noteaza Ria Novosti, potrivit Rador Radio Romania.Guvernatorul a publicat astazi pe…

- Atac al rușilor in Zaporojie - Trupele ruse au atacat cu 95 de lovituri de artilerie mai multe localitați din regiunea Zaporojie, un civil in varsta de 71 de ani fiind ranit. 16 localitați au fost vizate de tirurile inamicului, a anunțat guvernatorul Iurii Malașko.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos,…

- Rusia a lansat 28 de drone de atac si trei rachete de croaziera asupra Ucrainei in cursul noptii, au declarat duminica fortele aeriene ucrainene, adaugand ca sistemele sale de aparare aeriana au distrus 21 dintre drone, scrie Reuters, informeaza News.ro.Fortele aeriene au declarat pe canalul de mesagerie…

- Cel putin 11 persoane au fost ucise, intre care cinci copii, iar alte opt ranite sambata in urma unui atac rusesc care a vizat orasul Pokrovsk si imprejurimile acestuia, in estul Ucrainei, a anuntat guvernatorul regional, citat de AFP, conform Agerpres."Rusii au lovit regiunea cu rachete S-300, ucigand…

- Trupele rusești au bombardat regiunea Herson de 112 ori in ultimele 24 de ore, soldate cu un mort și cinci raniți. Anunțul a fost facut de Oleksandr Prokudin, șeful administrației militare regionale, informeaza Mediafax."In ultimele 24 de ore, inamicul a lansat 112 atacuri și a tras 671 de focuri…

- Seful Administratiei Militare din Herson, Oleksandr Prokudin, a raportat miercuri ca, in ultimele 24 de ore, trupele ruse au atacat regiunea de 161 de ori, folosind diferite tipuri de arme, scrie RBC, conform Rador Radio Romania.Potrivit unui comunicat publicat miercuri dimineata, in urma bombardamentelor,…

- In sudul Ucrainei, bombardamente au lasat in bezna peste 28.000 de consumatori in orasul Herson, bombardat intensiv de catre armata rusa aproape zilnic, iar alti peste 3.000 in regiunea Herson, anunta pe Telegram ministerul. Ministerul Energiei nu precizeaza insa cand au avut loc aceste intreruperi…

- Cel puțin trei persoane au murit, iar alte 15 au fost ranite, printre care și un bebeluș de doua luni, in bombardamentele rusesti de luni, a anunțat seful Administratiei militare regionale, Oleksandr Prokudin, intr-o postare pe Facebook.